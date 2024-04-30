Известная российская певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова решила кардинально сменить свой имидж. Знаменитость поделилась новым снимком в своем Телеграм-канале. 38-летняя артистка решила укоротить свои волосы и перекрасить их в другой оттенок.

Знаменитость предстала на снимке в бежевом топе и бордовых штанах. Она уложила волосы в мягкие локоны и сделала макияж с акцентом на глаза. В качестве аксессуаров Ольга выбрала массивное кольцо и золотые часы. На снимке знаменитость смеялась, глядя в камеру, будто бы ее застали врасплох.

«Новая я. Ворвалась в рабочую неделю красиво», – подписала свой снимок артистка.

Ранее Ольга Бузова сообщила своим подписчикам, что легла в больницу. Артистка написала в своем Телеграм-канале, что ненадолго пропадет из сети по причине госпитализации. Она опубликовала снимок из больничной палаты в пижаме, без макияжа и заплетенными в косу волосами. По какой причине певице понадобилось делать операцию, не сообщалось.