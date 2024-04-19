Российская модель и ведущая Оксана Федорова провела время в горном Алтае. Знаменитость поделилась в соцсетях снимками со своего отдыха.

Федорова опубликовала на своей страничке фотографию во время купания в купели. Модель находилась в воде без одежды, а все недозволенное для чужих глаз прикрыла с помощью еловых веток.

«Алтай. Не могли не попариться в баньке по-черному и не запрыгнуть в чан», – написала «Мисс Вселенная – 2002».

46-летняя знаменитость ранее призналась во время интервью, что в молодости очень комплексовала по поводу своей осанки и ног. Однако она смогла избавиться от неуверенности в себе с помощью занятий танцами и вокалом. Судя по недавним снимкам, Федорова действительно избавилась от многих комплексов и чувствует себя раскованно перед камерой.

Оксана Федорова с 2011 года является супругой Андрея Бородиного, офицера ФСБ и сотрудника администрации Президента России. В браке у супругов родилось двое детей.