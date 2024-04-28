Охраняемые дикие животные съели проект по снижению аллергии вокруг Токио

Олени редкого рода воспользовались планом токийского правительства, направленным на облегчение сезонного поллиноза при помощи деревьев, производящих меньше пыльцы. Эти китопарнокопытные активно поедают саженцы кипарисов и кедров. Источник: The Mainichi.

Хотя считается, что большая часть ущерба противоаллергическому проекту была причинена распространенными видами оленей, японские серау, находящиеся в Японии под особой охраной законодательства, также активно поедают молодые деревья, что вызывает головную боль у тех, кто участвовал в разработке этого плана.

Вкусные саженцы

Этой весной репортер издания Mainichi Shimbun заметил японских серау в районе Фукасава близ пригородного токийского города Акируно, когда исследовал территорию, где применялись меры по проекту противодействия сезонной аллергии. Малорослые олени, внешне напоминающие серау, и их потомство спокойно бродили вокруг недавно высаженных саженцев, с аппетитом объедая с них молодую листву.

В качестве меры противодействия сенной лихорадке правительство Токио распорядилось вырубить кедры и другие виды деревьев, произраставшие в искусственном лесу этого района, а после, в 2018 году, был произведена посадка порядка 20 000 саженцев кедров и кипарисов, которые производят меньше пыльцы. Также было высажено около 4000 широколиственных деревьев. Но, по данным специалистов, привлеченных властями столицы Японии для реализации этой инициативы, несмотря на то, что высадка этих деревьев была произведена более пяти лет, их саженцы растут плохо. Причина: их повреждение дикими животными.

Хотя японские нормы об охране и контроле за дикой природой позволяют местным охотникам отстреливать оленей, японские серау отнесены к особо охраняемой категории диких животных, что означает полную недопустимость их отлова. Источник, близкий к этому вопросу, рассказал: «Я часто вижу серау, но все, что могу сделать – лишь наблюдать, как они объедают саженцы».

С 1984-го, когда горы региона Канто, включая Токио и большую часть его окрестностей, были объявлены охраняемой территорией для японских серау, эти животные являются неприкосновенными. Согласно токийской Красной книге, в столичном регионе Японии проживает всего лишь 207 серау, и эта цифра остается примерно на этом уровне на протяжении нескольких последних лет.

Известно, что японские серау обычно обитают глубоко в горах, но в последнее время число наблюдений эти малорослых оленей в лесах поблизости от городских районов увеличивается. В точности неизвестно, почему ареал этих животных расширяется на территории вблизи жилищ человека.

Представитель группы экспертов, занимающихся реализацией инициативы правительства Токио в отношении минимизации поллиноза, сообщил: «Нам придется установить защитные ограды и заново высадить деревья».