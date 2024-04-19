Один из московских дворов многоквартирного дома заполонили непрошенные гости – огромные тараканы. Соответствующие кадры, снятые в московском районе Зябликово, были опубликованы в Телеграм-канале «Москва 125».

«Это не испытание в Форт Боярде – это обычный двор в Зябликах», – подписали опубликованный видеоролик авторы Телеграм-канала.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как огромные насекомые выползают из люка теплотрассы и расползаются по двору многоквартирного дома, расположенного на Шипиловской улице. Сообщается, что подобную картину жители близлежащих домов наблюдают каждый вечер.

Местные жители говорят, что в дневное время на этом месте обычно кормят голубей, а вечером двор оккупируют тараканы, чтобы доесть остатки пищи. При этом жильцы дома опасаются, что кроме тараканов в их дворе могут появиться и крысы, причем в таком же количестве. Однако не все жильцы видят связь между кормлением голубей и набегами тараканов.