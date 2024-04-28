Ограничение калорий на 20-60 процентов в ходе экспериментов над животными замедляли старение. Ученые из США и Канады опубликовали в издании AGING CELL результаты исследований, рассказав, как подобная практика влияет на человека.

Они изучали влияние ограничения калорий на теломеры, защищающие хромосомы и располагающиеся на их концах.

В рамках проекта CALERIE были отобраны добровольцы – женщины и мужчины в возрасте от 21 до 50 лет, без проблем со здоровьем и ожирения. Индекс массы тела у испытуемых составлял от 22 до 27,9.

На протяжении двух лет участникам эксперимента на четверть ограничивали калорийность питания. В итоге выяснилось, что это приводит к замедлению процесса укорачиванию теломер. Следовательно, процесс старения тоже становится более медленным.

При этом был выявлен интересный нюанс. Сразу после ограничения калорий теломеры начинали укорачиваться значительно быстрее. Однако как только организм адаптировался к новому режиму питания, процесс постепенно замедлялся.