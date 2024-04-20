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Командиры подразделений ВСУ в интервью телеканалу CNN назвали наиболее сложные участки линии боевого соприкосновения.

Одним из них стал Часов Яр, который постепенно окружают российские войска. Украинские позиции в городе постоянно находятся под ударами авиабомб, из-за которых приходится постепенно отступать все дальше назад.

Кроме того, тяжелая ситуация для ВСУ возникла у сел Новокалиново и Очеретино. По словам одного из офицеров, потеря последнего приведет к тому, что российские войска возьмут под огневой контроль населенный пункт Великая Новоселка, а также два важных для Киева города – Покровск и Константиновку.

Наличие у России дальнобойной артиллерии и ракет, а также превосходство в воздухе позволят также наносить удары по позициям ВСУ в Краматорске после взятия Часова Яра.