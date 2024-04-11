Офицер ВС РФ по имени Денис, не пожелавший раскрывать себя, сообщил о новой тактике, позволившей достичь успеха на Авдеевском направлении.

Он пояснил, что ключевую роль в освобождении Авдеевки сыграли самолеты ВКС, которые сравняли с землей укрепления ВСУ, забрасывая их авиабомбами ФАБ и КАБ. Боевики не рискнули уходить в жилую застройку и поэтому были вынуждены отступить из хорошо укрепленного населенного пункта.

«Противник отступил из города, а мы совершили рывок и на его плечах вошли Ласточкино, Тоненькое, Орловку и Семеновку. В итоге ВСУ удалось отодвинуть более чем на восемь километров. И наши войска продолжают продвигаться на запад», — цитирует офицера РИА Новости.

Также Денис отметил, что Киев 8 лет выстраивал бункеры в Авдеевке и потратил на них миллионы долларов. Но против российских авиабомб с УМПК они не устояли.