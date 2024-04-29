На мировой рынок возвращаются венгерские автобусы Ikarus, которые в далекие уже времена поставлялись в 85 стран мира. Об этом сообщил гендиректор компании-производителя Роланд Фехер.

Он рассказал, что контракт на поставку 50 пассажирских автобусов на электрической тяге заключен с Азербайджаном. Эти машины будут курсировать по городским маршрутам Баку на протяжении 2024 года. Компания Ikarus надеется, что сотрудничество продолжится и уже в 2027-м в Азербайджане откроется завод по производству автобусов.

В свое время «Икарусы» можно был увидеть на пространстве от Владивостока до Сан-Франциско. Особой популярностью эти венгерские автобусы пользовались в Советском Союзе. В Азербайджане они составляли 90 процентов автобусного парка, а во все республики СССР было поставлено 200 тысяч единиц этого пассажирского транспорта.