Одессит, хранивший поздравительные открытки советского периода, может оказаться за решеткой. Местная полиция задержала мужчину 12 апреля.
В Telegram-канале Патрульной полиции Украины сообщается, что мужчина резко изменил направление, увидев движущихся на встречу правоохранителей. Тогда они приняли решение его задержать.
Прохожий после этого якобы пытался убежать, а также начал «агрессивно себя вести».
При досмотре у него обнаружили советские открытки с поздравлениями с 1 и 9 мая. Их хранение подпадает под статью об изготовлении и распространении символики «коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов», поэтому к месту задержания вызвали следователя.
Что случилось дальше, в полиции не сообщили.
На Украине борьба с символикой “коммунистического режима” часто доходит до маразма. К примеру, власти активно сносят памятники Пушкину, который не имеет никакого отношения к КПСС.