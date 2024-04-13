Одессит, хранивший поздравительные открытки советского периода, может оказаться за решеткой. Местная полиция задержала мужчину 12 апреля.

В Telegram-канале Патрульной полиции Украины сообщается, что мужчина резко изменил направление, увидев движущихся на встречу правоохранителей. Тогда они приняли решение его задержать.

Прохожий после этого якобы пытался убежать, а также начал «агрессивно себя вести».

При досмотре у него обнаружили советские открытки с поздравлениями с 1 и 9 мая. Их хранение подпадает под статью об изготовлении и распространении символики «коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов», поэтому к месту задержания вызвали следователя.

Что случилось дальше, в полиции не сообщили.

На Украине борьба с символикой “коммунистического режима” часто доходит до маразма. К примеру, власти активно сносят памятники Пушкину, который не имеет никакого отношения к КПСС.