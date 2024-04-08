Водители показали кадры обрушения Панинского моста в смоленской Вязьме 8 апреля.

Кадры происшествия, снятые автомобильным видеорегистратором, размещает тг-канал Baza. В ролике можно увидеть, что мостовое перекрытие в какой-то момент поднимается вверх, а затем проваливается на железную дорогу, увлекая за собой двигавшиеся по переправе автомобили.

В горбольнице Вязьмы сообщили о четвертых пострадавших. Одного взрослого и одного ребенка после осмотра отправили домой. В местном отделении МЧС рассказали, что одну из пассажирок автомобиля спасти не удалось.

Причины обрушения переправы пока не озвучены. Из-за обрушения моста приостановлено движение поездов Москва-Минск. Рухнувший мост повредил газопровод, из-за чего без «голубого топлива» остались 8000 горожан.