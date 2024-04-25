Известный российский певец Николай Басков появился на церемонии награждения «Муз-ТВ» с кольцом на руке, которое очень похоже на обручальное. Фанаты сразу начали предполагать, что артист связал себя узами брака.

Издание «Комсомольская правда» поинтересовалась у эксперта в ювелирном деле, является ли кольцо на правой руке артиста обручальным, и сколько оно может стоить. Ювелир Григорий Бакатов ознакомился со снимками знаменитости, на которых отчетливо было видно его новое украшение.

«Это похоже на обручальное кольцо. Николай сияет от счастья, как бриллиант», – подчеркнул Бакатов, добавив, что, судя по фотографии, это изделие может стоить, как однокомнатная квартира в российской столице.

Николай Басков старается держать свою личную жизнь в тайне, так как не хочет ничего афишировать после того, как его прошлые отношения разрушились из-за чрезмерной публичности.