На Артемовском направлении в районе населенного пункта Часов Яр российскими войсками прорвана оборона противника. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело».

Ранее украинские ВС потеряли контроль над Богдановкой, которая является одним из направлений для штурма Часова Яра. После прорыва обороны на еще одном участке, ВС РФ наступают на город сразу с четырех сторон.

Часов Яр находится в 15 километрах восточнее Артемовска. Главком ВСУ Александр Сырский уже перебросил туда дополнительные силы. Киевский режим позиционирует город как очередную неприступную «фортецю», однако военные эксперты уверены, что и эту «крепость» украинская армия сдаст.

Киев то же самое заявлял об Артемовске, Авдеевке и других городах, но множественные укрепления и западное оружие не помогли ему удержать контроль над населенными пунктами.