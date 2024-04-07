Президент Франции Эммануэль Макрон не оставляет идеи ввести войска на Украину. Швейцарский таблоид NZZ привел четыре различных сценария, по которым могут использоваться французские ВС.

Так, самый жесткий сценарий – это участие в боевых действиях на Запорожском направлении. Французские военные будут скорее всего использоваться в качестве резерва, но не исключено, что им придется вступить в бой.

Также иностранные Вооруженные силы могут быть размещены вдоль белорусской границы. Киев два года говорить о «вторжении» ВС РФ с этого направления. И хотя данные заявления очень далеки от реальности, французам на границе занятие найдется.

Также ВС Франции могут быть переброшены в Молдавию либо в Одессу. В последнем случае их задачей будет оборона морских портов, считают швейцарские журналисты.