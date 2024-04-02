Издание The New York Times (NYT) рассматривает перспективы производства западных боевых систем непосредственно на территории Украины и отмечает, что заводы, построенные европейскими странами, будут надежно защищены. Кроме того, их возведут в западных регионах, куда российские ракеты прилетают гораздо реже.

В настоящий момент свои предприятия на Украине уже строят немецкий концерн Rheinmetall и турецкая Baykar. Также зайти на территорию страны собираются сразу три французских предприятия.

Они, по словам авторов, будут защищены лучшими западными средствами ПВО. Киев уже использует их для прикрытия своих стратегических предприятий. При этом обозреватели не уточнили, о каких именно предприятиях идет речь.

Кроме того, на днях в Киев приезжали представители военно-промышленного комплекса США. Они пока не достигли договоренностей о производстве оружия на Украине, но этот этап еще впереди.