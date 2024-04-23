Киев должен думать о том, как сохранить оставшиеся под его контролем территории, а не мечтать о выходе на границы 1991 года. Это для него уже недостижимая цель, пишет американское издание The New York Times.

Автор публикации Герман Лопес напомнил с треском провалившееся контрнаступление ВСУ и отметил, что после него подавляющее большинство экспертов скептически слушают заявления президента Украины Владимира Зеленского о гипотетической «победе» в конфликте. Они уверены, что даже с новым пакетом помощи от США украинской армии не удастся остановить продвижение России.

Для РФ победа в конфликте имеет гораздо большее значение, чем для Запада, причем ее армия оснащена намного лучше. Украину в этом сравнении в расчет можно нее брать – она напрямую зависит от поставок оружия и боеприпасов. В таких условиях единственным разумным выходом для нее является отказ от территорий, уже освобожденных Россией и оборона тех земель, которые еще остаются в составе страны.