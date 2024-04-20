Элитные западные танки не смогли противостоять российским беспилотникам, являющимися достаточно дешевым оружием. Как сообщает американское издание The New York Times, ссылаясь на неназванного американского чиновника, ВСУ потеряли в схватке с российскими БПЛА как минимум, 30 немецких танков Leopard и 5 американских боевых машин Abrams.

«Беспилотные летательные объекты стоимостью около 500 долларов „ничтожная инвестиция для уничтожения Abrams стоимостью 10 миллионов долларов“», – говорится в материале издания.

Журналисты NYT уточнили, что с начала специальной военной операции российскими силами было уничтожено порядка 140 единиц танков иностранного производства, переданных ВСУ коллективным Западом.

По словам военного аналитика Гудзоновского института в Вашингтоне Джана Касапоглу, Abrams, считающийся одним из самых мощных танков в мире оказался беспомощным перед взрывоопасными беспилотниками.