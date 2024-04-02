Журналисты издания The New York Times проанализировали попытки Украины наращивать производство собственного оружия. Они отметили, что Киев должен восстановить свои предприятия оборонной промышленности.

Сделать это теоретически можно, однако это уже ничем не поможет ВСУ в ходе нынешнего конфликта. На восстановление и запуск производства уйдет много лет, так как подавляющее большинство предприятий либо разрушены либо пребывают в запустении.

Запад же не слишком спешит открывать на украинской территории свои предприятия. Соединенные Штаты вообще не рискнули брать на себя подобные обязательства, но Германия и другие страны, которые пообещали запустить производства оружия и техники на Украине, пока сомневаются в целесообразности такого шага.