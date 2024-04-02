Американское издание The New York Times сообщает о планах Киева увеличить производство собственного вооружения. Однако Украина может попросту не суметь этого сделать, так как для наращивания производства необходимо время, которого у страны попросту нет, сообщает автор материала.

Как говорится в статье, чтобы Киеву не приходилось полагаться на постоянную помощь со стороны Запада, в стране следует восстановить собственную оборонную промышленность. Автор материала отмечает, что на восстановление разрушенных промышленных объектов уйдут долгие годы, а начинать это делать в ходе текущего вооруженного конфликта очень рискованно.

Европейские оборонные компании все же дали обещание осуществить осторожные попытки открытия производства вооружения в стране, хотя и сомневаются в целесообразности этих действий. Но как отмечают в США, крупные американские производители вооружения не станут начинать производство на территории Украины во время боевых действий.