Полиция города Нью-Йорк задержала 73-летнего мужчину, регулярно посещавшего церковь, по подозрению в вооруженном ограблении банка. Об этом в своем материале сообщает издание New York Post.

Автор статьи отмечает, что 73-летний Шеррод Янг наставил пистолет на охранника в отделении банка, расположенного районе Верхний Ист-Сайд в Нью-Йорке, с требованием передать ему деньги из кассы. В результате вооруженного нападения на отделение банка грабитель сумел завладеть суммой в 1,3 тысячи американских долларов (около 120 тысяч рублей – ред.). Полиция задержала Янга через 15 минут после ограбления, поскольку сотрудники банка положили ему в сумку не только деньги, но и GPS-трекер.

«Мы просто в шоке. Моему брату 73, и это было абсолютной неожиданностью», – заявила родная сестра грабителя.

По словам родных и близких подозреваемого в совершении вооруженного ограбления банка, в последнее время Шеррод Янг вел себя очень странно. В молодости мужчина уже совершал ограбления, однако после освобождения из тюрьмы стал вести законопослушный образ жизни и регулярно посещал церковь. Свое последнее преступление мужчина совершил в далеком 1994 году.