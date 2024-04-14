Няня Гарри и Лизы – детей Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина (признан физическим лицом, исполняющим функции иноагента в РФ) рассказала, что в доме у знаменитостей чувствовала себя комфортно.

Она заявила, что супруги относились к ней уважительно, что достойно похвалы. Кроме того, для Валентины (так зовут няню) были созданы практически идеальные условия работы.

Однако длительная работа с детьми все же утомила женщину. Она приняла решение уволиться и заняться другим видом деятельности. Она полностью отдалась изготовлению одежды, которое всегда было одним из любимых ее занятий.

Напомним, перед атакой Ирана на Израиль Галкин выложил несколько видеороликов. Со стаканом виски в руках он сперва поздравил израильскую ПВО с ударами ракет и дронов, а затем исправился и пожелал удачи.