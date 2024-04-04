Включение в рацион яблок на постоянной основе приведет к улучшению микрофлоры кишечника и снижению уровня холестерина. Об этом в беседе с корреспондентом портала NEWS.RU заявил нутрициолог Магомедтагир Ибрагимов.

По словам эксперта в сфере питания, яблоки являются уникальным фруктом, поскольку обладают рядом полезных свойств, улучшающих здоровье большинства людей. Содержащийся в яблоках пектин и растворимая клетчатка приводят к улучшению микрофлоры кишечника, снижению уровня холестерина, а также предотвращают развитие рака толстой кишки.

Регулярное употребление яблок снижает риск развития воспалительных и аллергических процессов в организме, защищает от хронических заболеваний, улучшает функцию легких и помогает в борьбе со свободными радикалами. Полезными свойствами яблоки обладают благодаря наличию в их составе растительных соединений – полифенолов, флавоноидов и кверцетина.