Биологи обнаружили новый вид подземных муравьев, который назвали Leptanilla Voldemort – именем заклятого врага Гарри Поттера.

Новый вид подземных насекомых биологи обнаружили в одном из самых засушливых районов севера Западной Австралии. Найденные в регионе Пилбара муравьи отличаются бесцветной окраской, стройностью, тончайшими ножками. Они имеют настолько длинные и острые челюсти, что спокойно разделываются с многоножками, многократно превышающими их по размерам, сообщил глава исследовательской группы М. Во.

Новые муравьи неохотно выбираются на счет, предпочитая большую часть времени проводить под землей, говорится в публикации ZooKeys. Живут насекомые колониями, во главе которой – королева. Ее потребности обслуживают до сотни рабочих муравьев.