Новейшая модульная система радиоэлектронной борьбы стала уникальной в своем роде, рассказал РИА Новости один из ее разработчиков по имени Станислав. По его словам, западные компании уже предпринимали попытки скопировать эту РЭБ, но безуспешно.

Впервые широка публика увидела «Волнорез» в 2023 году на форуме «Армия». Устройство в виде конуса, весящее всего 13 кг, может устанавливаться на любые боевые машины и гражданские автомобили, обеспечивая их защиту от всех разновидностей беспилотников.

При этом система сама адаптируется под те радиочастоты, которые используются армией противника в определенной местности. В ходе испытаний автомобиль, оснащенный «Волнорезом», спокойно скрылся от нескольких беспилотников ВСУ, пытавшихся его атаковать. При этом дроны просто падали, так и не добравшись до цели.

Станислав добавил, что на Западе уже называют систему «новым оружием Владимира Путина». А также отметил, что Россия по-прежнему остается «законодателем мод» в сфере радиоэлектронной борьбы.