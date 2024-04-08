Боевые действия на территории Украины не могут быть завершены путем проведения мирных переговоров, поскольку киевский режим запретил сам себе принимать участие в них. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Лента.ру» сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя заявление финского президента Александра Стубба.

«Во-первых, действительно трудно завершить конфликт путем переговоров, когда одна из сторон сама себе запретила такие переговоры вести», – заявил Новиков.

По его словам, поскольку украинский президент официально отказался от любых переговоров с российской стороной, оформив все документально, то вести мирные переговоры в настоящий момент фактически невозможно. При этом постоянные заявления киевского режима о желании вступить в НАТО никак не способствуют налаживанию диалога между двумя странами.

Напомним, что президент Финляндии заявил о единственном варианте достижения мира на Украине. По его мнению, добиться устойчивого мира можно только военным путем.