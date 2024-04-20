Дрифтовый Ford Mustang начал сезон буквально зажигательно. Он загорелся прямо во время дрифта по трассе Лонг-Бич на глазах у изумленных репортеров, приглашенных оценить готовность автомобиля к чемпионату Formula Drift.

Ford Mustang был подготовлен для ирландского пилота Джеймса Дина. Владельцем автомобиля является про-дрифтер Вон Гиттин-младший. Во время заезда автомобиль загорелся и выгорел почти целиком. С появлением первых признаков пожара Дин остановился и выбрался из машины. Рядом с Дином сидел блогер Кевин Дарвиш, которому также удалось эвакуироваться.

Гонщик пояснил, что причиной возгорания стало замыкание линии системы впрыска закиси азота. К тому время как пожарные сбили пламя, автомобиль получил серьезные повреждения. Однако это не помешало команде восстановить Ford Mustang и подготовить к заездам так, что Дин пришел первым в парных заездах и победил на стартовом этапе нового сезона.