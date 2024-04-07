Вооруженные силы Российской Федерации использовали современные гиперзвуковые ракеты для нанесения ударов по объектам в Киеве, чтобы продемонстрировать Западу возможности своего оружия. Об этом в своем материале пишет обозреватель французского издания La Nouvelle Tribune Шарли Хессун.

«Этот стратегический ход подчеркивает способность российского оружия противостоять самым сложным системам противовоздушной обороны, включая американский зенитный комплекс Patriot», – отмечает автор статьи.

По словам обозревателя, применение гиперзвуковых ракет «Циркон» для уничтожения военных объектов в Киеве должно продемонстрировать силу российского оружия Западу. При этом гиперзвуковое оружие является новым элементом системы стратегического сдерживания Запада в российской доктрине об обороне.

Успешное поражение военных объектов в Киеве ракетами «Циркон» продемонстрировало западным странам слабую эффективность их систем противоракетной обороны в борьбе с гиперзвуковыми целями.