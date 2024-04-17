Группе палеогенетиков из России и Германии удалось расшифровать геном представителей древней кобанской культуры, существовавшей во времена бронзового века. Оказалось, что наследниками кобанской культуры являются современные народы Северного Кавказа. Об этом сообщает пресс-служба Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

«Анализ генетических примесей носителей кобанской и аланской культур показал, что степные кочевники-скифы, по-видимому, оказали влияние на население Кавказа не только культурно, но и генетически», – приводит заявление доцента НИУ ВШЭ Натальи Слободовой пресс-служба вуза.

Авторы исследования утверждают, что современная популяция кумыков и лезгинов является генетическим наследником кобанской культуры. Изолированная этническая группа армян хамшени также имеет генетические корни кобанской культуры. К такому выводу пришли российские и немецкие палеогенетики во время изучения структуры ДНК, обнаруженной в месте захоронения пяти представителей кобанской культуры и одного кавказца из Аланской культуры.