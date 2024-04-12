Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил журналистам РИА Новости, что российские силы, предположительно, нанесли удар по заводу «Мотор Сич», расположенном в городе Запорожье, подконтрольном киевскому режиму. Он подчеркнул, что на данный момент пока еще сложно определить координаты прилета российской ракеты, однако взрыв произошел в стороне данного завода.

«В девять вечера знатно прилетело в Запорожье… С направлением прилета пока затрудняются ответить, но, скорее всего, в стороне завода “Мотор Сич”», – отметил Лебедев.

Расположенный в Запорожье завод «Мотор Сич» ВСУ используется киевским режимом для сборов ударных дронов. Кроме того на этом заводе производится переоснащение ракеты С-200, применяемые по наземным целям.

Российские силы наносят удары по тылу ВСУ на территории Украины. ВС РФ уничтожают ракетными ударами и атаками БПЛА военные объекты, командные пункты, объекты оборонной промышленности, энергетическую инфраструктуру, логистические узлы – все объекты, используемые ВСУ в военных целях.