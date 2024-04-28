Известная голливудская актриса Николь Кидман появилась на премии Американского института кино, состоявшейся 26 апреля в Лос-Анджелесе, в изысканном золотом вечернем платье. Соответствующие снимки опубликовало британское издание Daily Mail.

56-летняя кинодива надела на мероприятие платье-бюстье с открытой спиной и длинным шлейфом, усеянное золотыми пайетками. Этот наряд является творением французского бренда Balenciaga. Кидман остановила выбор на распущенных волосах и сдержанном макияже с акцентом на глаза. В качестве аксессуаров звезда «Мулен Руж» не стала выбирать массивные украшения, а надела несколько колец, золотые часы и серьги-подвески. Компанию на красной дорожке актрисе составил ее супруг Кит Урбан.

Николь Кидман растрогалась до слез во время речи актрисы Мерил Стрип, вручавшей ей престижную премию.

Читатели издания Daily Mail написали массу восхитительных комментариев в адрес Николь Кидман. Поклонники актрисы подчеркнули, что она выглядит просто восхитительно и похвалили ее изысканное платье.