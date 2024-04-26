Известная голливудская актриса Николь Кидман выложила в популярной социальной сети архивные фотографии со своих первых съемок в кино. Ее первой актерской работой стала роль в картине «Рождество в буше» 1983 года. На тот момент актрисе было всего 14 лет. Николь Кидман сыграла роль Хелен Томпсон.

Актриса написала, что, будучи 14-летним подростком, она и подумать не могла, что в будущем станет актрисой и будет работать с большим количеством людей.

«Эта 14-летняя девочка никогда не могла предположить, с какими талантливыми людьми ей придётся работать и сколько разных персонажей она сыграет», – написала кинодива.

Николь также добавила, что невероятно рада отпраздновать свой 41 год работы в Голливуде вместе с прекрасными коллегами и друзьями.

За свою актерскую карьеру Николь Кидман сыграла сотни различных ролей, перевоплощаясь во всевозможные образы. Актриса пять раз была номинирована на премию «Оскар». И в 2003 году она получила статуэтку за воплощение на экране Вирджинии Вульф в картине Стивена Долдри «Часы». Также Кидман является обладательницей премии BAFTA, двух премий «Эмми» и шести «Золотых глобусов».