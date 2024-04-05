Портретист Никас Сафронов встал на защиту Софии Ротару, которая ни словом не обмолвилась о теракте в «Крокусе».

Поклонники Ротару возмутились, что они не слова не сказала про трагедию. При этом «Крокус» был одной из площадок, на которых выступала Ротару. Фанатам показалось странным, что у нее не нашлось хотя бы смайлика со сложенными ручками, чтобы поддержать россиян.

Молчание можно было бы списать на нежелание делать посты в соцсетях. Однако Ротару нашла время и желание, чтобы поздравить внука Анатолия с 30-летием, а затем поздравить с днем рождения невестку.

На защиту Ротару встал Никас Сафронов. Он напомнил, что не каждый проявляет боль и эмоции отрыто. Но публичные личности, по мнению народного художника России, должны открыто высказываться, чтобы поклонникам была ясна их позиция. Особенно комментарии звездных людей важны при таких трагедиях, как в «Крокусе», при бедах, которые не могут оставить равнодушным. Сафронов допустил, что Ротару «не нашла слов», чтобы публично поддержать пострадавших.