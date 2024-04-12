Американские нейробиологи рассказали об уникальной функции мозга, при которой он «вращает» воспоминания.

Ранее ученые установили, что для сохранения новых сведений мозг использует ранее полученные знания. Однако новое исследование продемонстрировало, как мозг распознает старые знания и новые. Оказывается, что он «переворачивает» нейронные шаблоны. Такую функцию мозга обнаружили нейробиологи из Принстонского университета. Результаты их исследования опубликованы в статье Nature Neuroscience.

Обнаружить ранее неизученную функцию мозга удалось в результаты экспериментов на лабораторных мышах. Грызунам подавали одинаковый звук, который раздавался несколько раз подряд. В это время ученые анализировали активность мозга мышей, обращая внимание на нейроны, который отвечают за восприятие звуков.

Оказалось, что нейроны сближались, в результате чего новые звуки «не затирали» ранее услышанные. Ученые сравнили эту функцию нейронов с написанием строчек на листе бумаги, который постоянно переворачивается.