Объекты в Татарстане были атакованы украинскими беспилотниками, созданными на базе гражданских легкомоторных самолетов А-22. Издание «БИЗНЕС Online» со ссылкой на экспертов разбиралось в наиболее эффективных способах организации защиты от подобных атак российских регионов в будущем.

«Очень грамотно сделанный самолет. … У нас в лесопатрульном варианте, с двумя людьми и спецоборудованием весом примерно 50 килограммов он летит 6,5 часа, это 750 километров. Если убрать людей и поставить 100-литровый дополнительный бак – это еще порядка 700 километров», – прокомментировал возможность переделки гражданского самолета в ударный беспилотник директор и владелец казанского авиационного учебного центра «Авиатор» Юрий Мищенко.

По словам эксперта, организовать тотальный контроль воздушного пространства средствами радиолокационного наблюдения за объектами, летящими на малых высотах, технически практически невозможно. Поэтому теоретически переделанный в ударный дрон гражданский самолет действительно мог долететь до Татарстана с территории Украины.

Для борьбы с беспилотниками противника дальнего радиуса действия можно задействовать большее количество зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1». Однако ни одна страна в мире не в состоянии произвести такое количество комплексов ПВО, которое позволит прикрыть всю территорию России.