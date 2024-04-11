Глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время своего визита в Китай, где он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и главой внешнеполитического ведомства Ван И, не носил галстук. Об этом в своем материале сообщает местное издание NetEase.

Обозреватель китайского издания обратил внимание на необычную деталь во время официального визита министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в КНР. В перерывах между встречами с официальными лицами Лавров не носил галстук. Автор материале отметил, что члены других иностранных делегаций обычно всегда носят галстуки во время официальных визитов.

По мнению обозревателя, таким образом российский министр иностранных дел решил продемонстрировать, что чувствует себя комфортно и свободно в Китае, поэтому может позволить себя ходить без галстука. «Эта деталь привлекла внимание не только своей необычностью, но и подчеркнула особые отношения между Россией и Китаем», – подчеркнул автор материала. Отсутствие галстука у Сергея Лаврова, по мнению обозревателя из КНР, демонстрирует, что официальный визит прошел, как «встреча старых добрых приятелей».