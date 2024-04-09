Колумнист немецкого издании Bild* Франц-Йозеф Вагнер опубликовал материал, в котором предположил, что украинский президент Владимир Зеленский во время заявлений о «смерти Украины» в случае отмены поддержки со стороны США говорит о собственной кончине. Соответствующая статья немецкого журналиста была опубликована в Телеграм-канале «Bild на русском».

«Когда Зеленский говорит «не выжить», он говорит и о собственной смерти», – написал Вагнер, добавив, что отсутствие помощи со стороны Запада приведет к исчезновению Украины в качестве государства.

Ранее Владимир Зеленский заявил об острой необходимости военной поддержки со стороны Вашингтона. В противном случае Киев не сможет противостоять Москве. По словам украинского президента, если Конгресс США откажет в помощи Украине, то ВСУ не смогут противостоять российской армии, не говоря уже о победе на фронте.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.