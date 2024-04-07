Киев ожидает множество проблем после получения американских истребителей F-16, уверен немецкий обозреватель Юлиан Рёпке.

Он пояснил, что пилоты с Украины все еще обучаются работе с этой техникой и за то короткое время, которое им выделили, освоить самолеты полностью они не сумеют. Кроме того, на всей украинской территории сейчас очень сложно найти взлетно-посадочную полосу, подходящую для безопасных вылетов F-16.

Также Киеву банально негде хранить истребители, так как по ним может прилететь ракета в любой уголок страны. Если же Киев все же найдет аэродром с ангаром для обеспечения безопасности самолетов, там потребуется выстраивать инфраструктуру с нуля.

Ранее о натовских истребителях на Украине говорил и военный эксперт Виктор Литовкин. Он уверен, что после их получения Киевом, СВО может выйти за нынешние пределы и распространиться на Румынию и Польшу.