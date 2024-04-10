Экс-владелец крупного файлообменника Megaupload Ким Дотком опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокированный в РФ) пост, что план НАТО по ослаблению Российской Федерации не сработал. По его словам, Североатлантическому альянсу, во главе которого стоят Соединенные Штаты, не просто не удалось ослабить Россию, а все произошло наоборот.

«Российская армия сейчас сильна как никогда» – заявил Дотком.

Как отметил немецко-финский предприниматель, сейчас Россия полностью держит инициативу на своей стороне в конфликте на территории Украины, в то время как у НАТО нет возможности предоставить Киеву достаточное количество снарядов для противостояния ВС РФ.

Кроме того, Дотком подчеркнул, что на самом деле боевые действия на Украине происходят из-за прокси-конфликта США с Россией. Москва неоднократно говорила о том, что не будет представлять собой угрозу ни для одной из стран НАТО, однако не станет игнорировать действия военного блока, потенциально опасные для России.