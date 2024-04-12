Украина еще имеет возможность договориться о мире, сохранив лицо, суверенитет и государственность, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России в организации Василий Небензя.

«Если бы Украина хотела мира, она бы давно его добилась. Наши справедливые и обоснованные требования к соседу, лежащие в основе СВО, хорошо известны. Выполнить их Украина может вполне без ущерба для своего суверенитета и государственности», — цитирует дипломата портал NEWS.ru.

Он также отметил, что Германия и Япония в свое время потерпели сокрушительные поражения, но никуда не исчезли с карты мира. Украина вполне могла бы повторить их судьбу, однако ее жестко контролирует Запад, не желающий завершать противостояние.

Ранее Небензя заявил, что сомнений в причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» нет, именно Киев платил деньги боевикам, совершившим это ужасное преступление. Кроме того, ВСУ готовили отход террористов через границу.