Новые пакеты военной помощи Запада, а также «мясные штурмы», которые все еще пытаются устраивать подразделения ВСУ, уже ничего не изменят. В конфликте наступил коренной перелом, инициатива полностью находится в руках ВС РФ и ничего поделать с этим Киев не сможет, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

Также он отметил, что удары по объектам топливно-энергетического комплекса Украины – это возмездие за многочисленные атаки на НПЗ и попытки навредить нефтегазовой отрасли России.

По словам постпреда, для РФ Украина представляет собой обычную частную военную компанию. Она ведет боевые действия за деньги Запада и отстаивает исключительно его интересы. В руках США и НАТО ВСУ является оружием, которое они намерены использовать «до последнего украинца».

Ранее Небензя также отметил, что во многих городах Украины местные жители делятся с российскими военными координатами важных объектов ВСУ, что показывает, как они на самом деле относятся к армии и конфликту.