Следы бесчеловечного преступления в «Крокус Сити Холле» однозначно ведут на Украину, в этом никаких сомнений нет, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он раскрыл итоги предварительного расследования и отметил, что можно с уверенностью утверждать, что Украина причастна к террористическому акту.

«Выделю главное – уже на этом этапе не возникает никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в это отвратительное и бесчеловечное преступление. И следы его заказчиков, как можно со всем основанием утверждать, ведут в Киев», – заявил постпред в ходе заседания Совбеза ООН 12 апреля.

Он заявил, что непосредственные исполнители после преступления должны были сбежать в Брянскую область, уничтожить машину и перейти границу по коридору, который для них уже подготовили ВСУ. Это путь отхода, который должен был задействоваться также после убийств Владлена Татарского и Дарьи Дугиной.

Кроме того, данные, подтверждающие связь террористов с украинскими спецслужбами, обнаружены в их телефонах. Деньги и криптовалюта также переводились боевикам с Украины. Наконец, Киев связан с исламистскими радикалами и вербует наемников через свое посольство в Душанбе.