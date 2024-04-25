В финале пятого сезона «Маски», который выйдет в эфир 5 мая на НТВ, к членам жюри присоединятся две знаменитости. 25 апреля стали известны их имена.

В финале угадывать скрывающихся за масками Кота, Змей Горыныча, Енота, Бабочки и Матрешки будут Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Валерия и Филипп Киркоров. К финалу останутся лишь четыре участника.

К постоянным членам жюри в финале присоединятся два победителя прошлого сезона шоу – Сергей Лазарев (Скорпион) и Дима Билан (Мамонтенок). Когда жюри отдало первое место Лазареву и Билану в прошлом сезоне, артисты заверили, что это не испортило их дружбы. Оба не только участвовали в шоу, но и заседали в жюри. Например, Лазарев разоблачил Арлекина, за маской которой пряталась Mia Boyka.