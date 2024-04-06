Под Гуляйполем в Запорожской области российские артиллеристы разметали грузовик с боеприпасами, который разгружали боевики ВСУ. Об этом рассказал РИА Новости наводчик САУ «Гиацинт-С» с позывным «Юрич».

Он рассказал, что разведка сообщила о разгрузке боеприпасов украинскими военными и предоставила координаты. Артиллеристам осталось лишь выехать на ударную позицию и уничтожить противника.

Помимо таких задач, расчет «Гиацинта» вскрывает вражеские укрытия и ведет эффективную контрбатарейную борьбу, уничтожая обнаруженные украинские гаубицы.

Ранее «Юрич» также рассказывал о дуэли с американской пушкой M777 ВСУ. В перестрелке российские военные с пятого выстрела уничтожили расчет противника, а сами остались невредимыми.