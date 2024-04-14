В Черном море у берегов Румынии обнаружили морской дрон, на котором находилось 500 кг взрывчатки. 10-метровое транспортное средство отбуксировали сперва в Констанцу, а затем вывезли на полигон в Каму-Мидия и подорвали.

Отмечается, что взрыв был невероятно мощным. Жители близлежащих населенных пунктов не на шутку всполошились и оборвали телефоны экстренных служб.

Предполагается, что речь идет об украинском безэкипажном катере. Изначально подрывать его хотели прямо в порту, однако побоялись, что мощный взрыв навредит находящимся там кораблям.

Ранее эксперты Forbes сообщали, что Киев скорее всего использует в надводных дронах боеголовки от противокорабельных ракет Stix. В свое время эти боезаряды использовались украинским флотом.