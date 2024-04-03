Осенью 2023 года в научном издании Archaeological Prospection была опубликована статья о происхождении древнейшего археологического комплекса Гунунг-Паданг в Индонезии. Авторы материала утверждали, что расположенная в провинции Западная Ява погребальная пирамида была построена, была построена в период между 25 тыс. и 14 тыс. лет назад.

Согласно заключениям авторов исследования, основывавшихся на работе, проведенной инженерами и геологами, при строительстве данной пирамиды были использованы достаточно развитые технологии. Этот вывод идет в разрез всему накопленному ранее археологическому опыту, поэтому статья вызвала критику со стороны мирового научного сообщества. Создатели публикации утверждают о существовании высокоразвитой цивилизации в послеледниковый период, когда, по существующим официальным заключениям даже не было развито сельское хозяйство.

Массовая критика содержания данной статьи привела к тому, что издание решило отозвать материал в марте 2024 года. Отзыв был объяснен наличием «фундаментальной ошибки в исследовании».