Главы МИД европейских стран решили в ходе переговоров, прошедших в Брюсселе, создать совместную миссию на Украине для координации общей помощи. Данным решением НАТО попросту пытается напугать Россию. Об этом в своем материале сообщает издание «Московский Комсомолец».

По словам польского министра Сикорского, решение о создании совместной миссии на Украине должно продемонстрировать Путину желание альянса поддерживать Киев в течение длительного периода. Однако переговоры о выделении дополнительных 100 миллиардов евро на поддержку Украины зашли в тупик.

Западное издание Politico пишет в своей статье, что после заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости сбора 100 миллиардов евро для поддержки Украины «находящиеся на встрече министры закатили глаза». Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что прежде чем обещать Киеву выделение очередного пакета военной помощи, необходимо точно изучить, сколько каждая страна Европы сможет выделить средств на данное мероприятие в реальности.