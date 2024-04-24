Известная российская певица Наташа Королева удивила своих поклонников своим новым образом. Артистка решила примерить наряд в стиле диско, подобрав к нему соответствующую прическу, макияж и аксессуары. Свой новый имидж Наташа Королева продемонстрировала во время съемок передачи «Супер Стар ВИА». Соответствующий видеоролик артистка опубликовала на своей страничке в соцсети.

На видео Наташа запечатлена в ярком розовом жакете, усеянном стразами и камнями. Артистка сделала высокую пышную прическу, яркий макияж, надела массивные блестящие украшения крупные серьги с камнями и огромное кольцо.

«Наша компашка жюри. Жжет не по-детски», – подписала видеозапись Королева.

На видео также попали Лера Кудрявцева, Стас Пьеха, Сергей Соседов. Поклонники певицы отметили, что с трудом узнали Наташу в ее новом образе.