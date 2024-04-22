Российская певица Наталья Подольская, супруга Владимира Преснякова, старается всегда быть в отличной форме. Для этого она регулярно занимается физическими упражнениями. Недавно артистка решила опубликовать селфи прямо со спортивного зала в социальной сети.

Наталья предстала на фото в ультракоротких черных шортиках и черном топе. Волосы певица гладко зачесала назад, завязав их в хвост. От макияжа во время занятий спортом артистка полностью отказалась.

Подольская поделилась со своими подписчиками, что в день, когда был сделан снимок, у нее была интервальная тренировка на все тело Strong body.

Как рассказала певица, для нее очень важно выглядеть молодо и привлекательно, ведь внешность является важной составляющей в ее профессии. По словам Подольской, она старается следить за своим питанием, качеством и количеством сна, физической формой. Наталья подчеркивает, что старается соблюдать правильный питьевой режим в течение дня, избегает употребления вредных продуктов, в особенности, соленого, жаренного и жирного.