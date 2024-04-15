Популярная уругвайская актриса и певица Наталия Орейро на днях улетела из России, где пробыла более месяца. Отмечается, что артистка снималась в предстоящем фильме «Письмо к Деду Морозу». Съемочный процесс проходил в Подмосковье.

Звезда популярного в России сериала «Дикий ангел» прибыла в Россию 18 марта, чтобы сняться в эпизодической роли в российском фильме. Известно, что актриса прилетела в Санкт-Петербург из Уругвая. А в Москву она приехала на скоростном поезде «Сапсан». Актриса тщательно «маскировалась» во время поездки, чтобы оградить себя от излишнего внимания.

Отмечается, что съемочный процесс фильма «Письмо к Деду Морозу» окончился досрочно. Финальной локацией для съемок стала известная усадьба в Подольске – Ивановское. В ходе съемочного процесса территория усадьбы была закрыта для посещения.

Члены съемочной группы рассказали, что Наталия Орейро появилась на съемках за полчаса до установленного времени. Пока актриса не вошла в кадр, она весело общалась со съемочной командой, улыбалась и позволяла всем желающим сфотографироваться с ней.