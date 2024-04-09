Украинский нардеп Ярослав Железняк сообщил об освобождении Передвижного цирка Украины от мобилизации.

Парламентарий заявил, что цирк представляет собой критически важное предприятие – оно якобы обеспечивает жизнедеятельность всей страны в особый период, а также удерживает на плаву экономику Украины.

Сотрудников Передвижного цирка забронировали от мобилизации приказом украинского Минкульта, который Железняк опубликовал на своей странице.

Ранее сообщалось, что украинцы предпочитают не выходить из дома, чтобы не попасть под мобилизацию. Молодежь стремится накопить денег, чтобы откупиться от ТЦК (ранее – военкоматы) и не оказаться на фронте.

Верховная рада принимает законопроект о мобилизации, уже известно, что до 25 тысяч гривен штрафа придется заплатить украинцам, которые переезжают на другое место жительства, не сообщив об этом военкомату.