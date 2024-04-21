Установлены личности мужчин в военной форме, застреливших одного полицейского и ранивших другого на блокпосту в Винницкой области на Украине. Выяснилось, что это отец и сын Валерий и Виталий Василаке 1972 и 1998 года рождения.

Также установлено, что они действительно являются военнослужащими ВСУ.

Инцидент произошел 20 апреля. В автомобиле Suzuki Grand Vitara, остановленном полицией, ехали двое мужчин в военной форме. Они открыли огонь по правоохранителям, причем один был убит на месте. Второй получил ранения и был отправлен в медицинское учреждение.

По имеющейся у полиции информации, военные перевозили оружие и боеприпасы и поэтому начали стрелять. Направлялись они в сторону Одесской области.